MCL: zorg bij tweede uitbraak beter gewaarborgd

Nu het aantal coronabesmettingen weer toeneemt zijn ziekenhuizen bezig met de voorbereidingen voor de komst van een mogelijke tweede golf. Zo is de speciale corona-afdeling in ziekenhuis MCL binnen twee dagen operationeel te maken.

De reguliere zorg

Wat voor de ziekenhuizen belangrijk wordt bij een tweede golf, is het op peil houden van de gewone zorg. Bij de eerste golf dit voorjaar bleven veel mensen die zorg nodig hadden thuis. Dat moet anders, zegt infectioloog-internist Marit van Vonderen van ziekenhuis MCL: "Wat wij vooral doen is de acute zorg garanderen. Dat de mensen die zorg in het ziekenhuis nodig hebben hier kunnen komen op een veilige manier."

Wachtlijsten

De ziekenhuizen hebben de meeste wachtlijsten die met de eerste uitbraak dit voorjaar zijn ontstaan, weggewerkt. Om nieuwe lijsten te voorkomen wordt goed gekeken naar de planning. Ook wordt er vanaf nu meer gebruik gemaakt van videobellen om mensen te informeren over uitslagen. "Of gewoon bellen met de patiënten. We krijgen ook terug dat mensen daar tevreden over zijn. Dan hoeven ze niet speciaal naar het ziekenhuis te rijden", zegt Van Vonderen.

Geplande operaties

Er wordt ook geprobeerd om geplande operaties zoveel mogelijk te laten doorgaan. "We hopen dat we dat kunnen garanderen, dat dat lukt. Er zijn opschalingsplannen klaar." De ziekenhuizen in het Noorden werken daar onderling in samen. Dat gebeurt door het ROAZ, het Regionaal Orgaan Acute Zorg. Die gaat over de spreiding van de pati:enten over de ziekenhuizen.

Het blijft alleen van het grootste belang dat mensen die zorg nodig hebben naar het ziekenhuis komen, zegt Marit van Vonderen: "De zorg is veilig. Veilig voor mensen die zorg nodig hebben. Ze moeten gewoon komen." Belangrijk is ook, zegt Van Vonderen, dat mensen zich goed aan de maatregelen houden: "Die anderhalve meter is echt belangrijk. En niet alleen tegen corona, maar ook de gewone griep die straks in het najaar weer op komt zetten."