Café De Gekroonde Roskam in Witmarsum dicht door onenigheid

Eigenares Arno en Gertina Burger willen niet verder op de situatie ingaan. Op Facebook valt te lezen dat ze plannen voor de grote zaal volgens de eigenares voor ergernis zorgden in het dorp: "Er is enige strijd geweest maar we waren tot een compromis gekomen tot "we dachten" een ieders tevredenheid. Maar voor sommige mensen is dit blijkbaar niet genoeg. Wij willen jullie de details besparen maar voor ons is het wel genoeg geweest. Gelukkig hebben wij ook heel veel trouwe stamgasten die ons wel steunen en begrip hebben maar daarom willen wij ook niet dat de zaak escaleert. Mede door de aanpassingen van de Coronacrisis, die op deze manier ook niet haalbaar zijn, is ons besluit gevallen. We stoppen... Groet van Pel en Gertina."

Dorpsbelang geschrokken

Het dorpsbelang van Witmarsum is erg geschrokken door het nieuws over het sluiten van het café. Ook zij willen niet ingaan om wat er precies is gebeurd. Volgens Pieter van der Zee van het dorpsbelang zullen ze volgende week maandag met de eigenares om tafel om te kijken of er nog een oplossing is te vinden. De Gekroonde Roskam was het enige café in het dorp en had daarmee een belangrijke functie.