'Pride Tour' gaat bij azc's langs voor zichtbaarheid LHBTI-asielzoekers

De 'AZC Pride Tour' begon afgelopen zaterdag in Amsterdam. In een week tijd worden er in het hele land verschillende AZC's aangedaan. Afgelopen maandag was de tour in Drachten, donderdag in Sneek.

De tournee wordt georganiseerd door LGBT Asylum Support. Het is een alternatief voor de deelname aan de Canal Parade van Amsterdam Pride, die dit jaar niet doorgaat vanwege de uitbraak van het coronavirus. "De boot die we dit jaar zouden hebben met UNHCR (de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties, red.) Nederland gaat niet door. Dus we gaan naar de azc's toe", zegt voorzitter Sandro Kortekaas van LGBT Asylum Support.

Kwetsbare groep

Bij de vergaderingen worden verhalen verteld door LHBTI-asielzoekers. "Als je uit een schaamtecultuur komt waar bijvoorbeeld het woord homoseksualiteit absoluut taboe is, kan er niet verwacht worden dat je daar open over durft te spreken. En zeker niet tegen een vreemde", legt Kortekaas uit. Volgens hem zijn de LHBTI-asielzoekers een kwetsbare groep mensen. "De signalen die zo'n groep afgeeft, moet je serieus nemen."

Een voorbeeld van zo'n verhaal is dat van twee Russische vrouwen die een stel zijn. Stellen worden meestal bij elkaar geplaatst, maar omdat de Russische vrouwen niet kunnen bewijzen dat ze partners zijn, worden ze van elkaar gescheiden.

Transgender Mayda mishandeld

Eerder deze week was in het nieuws hoe transgender Mayda in het AZC van Sneek mishandeld werd door een andere azc-bewoner. Kortekaas: "De politie wou geen onderzoek doen naar de getuige en het slachtoffer werd intern overgeplaatst. Zij voelt zich daardoor nog steeds onveilig." Asielzoekers zouden zich moeten kunnen zijn en zich veilig moeten kunnen uiten in asielzoekerscentra. "Maar in de praktijk is dat heel lastig", legt Kortehaas uit.