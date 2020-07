Sportstad geschrokken van misstanden turnsport: "We zien ze hier elke dag"

"We zijn zelf niet verantwoordelijk voor de trainingen, maar het gebeurt wel onder ons dak. We hopen dat de rust snel terugkeert", zegt Bleeker.

Gevolgen nog niet zeker

Wat precies de gevolgen zullen zijn voor het turnen in Heerenveen is nog niet duidelijk. "Het is nog veel te vers", zegt Evert Jorritsma van Topsport Noord. "Het programma draait gewoon door, maar er is een aantal coaches rond het nationale programma dat even een stap aan de kant moet doen door het onderzoek."

De tweede turnhal die bij Sportstad gebouwd moet worden, komt er ieder geval wel gewoon, zegt Rinse Bleeker. "We hebben afspraken met Topsport Noord en de KNGU, die zijn helder en gaan gewoon door. Over drie weken beginnen we met de bouw van de hal."