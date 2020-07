Finse Hells Angel cel in voor drugssmokkel vanuit Fryslân

De Nederlandse politie had begin maart een auto tegengehouden bij de grensovergang bij Nieuweschans. Bij controle vonden agenten de verstopte methamfetamine. Tijdens het onderzoek ontdekte de politie dat de lading waarschijnlijk naar de 44-jarige Fin werd gebracht.

De drugs werden in beslag genomen en vervangen door neppakjes. De auto werd vervolgens overgebracht naar de Finse stad Vantaa, een voorstad van Helsinki. De 44-jarige man haalde de 'drugs' daar uit de auto, stopte ze in Ikea-tassen, zette die in zijn eigen auto en reed er vervolgens mee naar een loods in een andere plaats.

Drugs en wapens

Ongeveer een half uur na aankomst ging een 36-jarige man het pakhuis in. Toen greep de politie in en werden ze gearresteerd. Bij de loods namen agenten 9 kilo cannabis, 38 kilo explosieven, vuurwapens en munitie in beslag.

De 36-jarige man die ook in de loods was opgepakt, werd vrijgesproken van drugshandel. Volgens de Finse rechters is niet bewezen dat hij in de loods met de drugs in aanraking is geweest. Wel kreeg hij een voorwaardelijke straf voor wapenbezit.

Operatie Vidar

Een derde Fin, een 49-jarige vermeende handlanger, is naar Nederland overgebracht om berecht te worden. Bij het onderzoek, Operatie Vidar, maakte de politie gebruik van een criminele burgerinfiltrant.

De eerste inleidende zitting van die zaak was in juni in Leeuwarden. De advocaten van verdachten zeiden toen dat de politie te ver is gegaan bij het onderzoek.