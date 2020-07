Turnbond zet topsportprogramma vrouwenploeg stil

De KNGU reageert daarmee op getuigenissen van meerdere oud-turnsters, die verklaarden dat bondstrainer Vincent Wevers zich stelselmatig schuldig heeft gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag. Wevers, en ook Wiersma, mogen tijdens het onderzoek niet betrokken zijn bij het olympische team.

Beide trainers zijn in dienst van de KNGU en mogen voorlopig ook niet actief zijn in de turnsport. De vier andere trainers die ook bij het nationale team werken, mogen wel bij hun huidige turnverenigingen aan de slag blijven. De bond gaat met die clubs in gesprek over de wenselijkheid daarvan, nu er een onderzoek geopend is.

Mogelijk geen EK

De turnsters mogen bij hun club blijven trainen, maar nationale trainingen en wedstrijden van het nationale team gaan voorlopig niet door. De garantie dat de Nederlandse vrouwenploeg in december deelneemt aan het Europees kampioenschap, kan de bond op dit moment niet geven.

"De verhalen komen van alle kanten samen", zegt voorzitter Monique Kempff. "Wil je een cultuurverandering bewerkstelligen, dan kun je geen halve maatregelen nemen."