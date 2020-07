Minder reizigers, maar geen zorgen over banenverlies bij Arriva

In de eerste weken van de coronacrisis had Arriva 90 procent minder reizigers dan gebruikelijk, vertelt Arriva-directeur Anne Hettinga. "Dat is nu ongeveer 50 procent minder. Wij zitten op de helft van wat we normaal in deze periode hebben, dus dat is best wel een schokkende achteruitgang. Ik hoop dat we in staat zijn om die reizigers terug te krijgen", zegt Hettinga.

Zomerdienstregeling

Arriva hanteerde enige tijd een beperktere dienstregeling. De treinen rijden nu weer volgens de normale zomerdienstregeling, maar het is nog niet duidelijk het het met het personeel van de vervoerder komt. "Dat hangt heel nauw samen met welke dienstregeling wij nog gaan uitvoeren. Begin september gaan we weer volgens winterdienstregeling rijden." Daarbij wordt 100 procent van het personeel van de vervoerder weer ingezet. "Dat wordt ook doorgetrokken naar het eind van het jaar."

Gezond financieel bedrijf

Wat dat komend jaar betekent voor het personeel is Arriva nog over aan het nadenken en onderhandelen met opdrachtgevers als de provincie. Hettinga verwacht echter dat het personeel in het nieuwe jaar ook weer gewoon aan de slag kan. "Arriva is een gezond financieel bedrijf. Alle openbaar vervoerbedrijven moeten zich zorgen maken bij zulke ontwikkelingen, maar als het gaat om werkgelegenheid ben ik wat minder negatief."

"Ik wil mijn stinkende best doen"

Volgens Hettinga heeft Arrive een zeer solide basis. "Ik vertrouw erop dat wij samen met onze opdrachtgevers een dergelijke dienstregeling in elkaar kunnen zetten waarmee we onze reizigers kunnen vervoeren, maar aan de andere kant ook niet mensen gedwongen moeten afvoeren." Als het gaat zoals het nu gaat, is er volgens Hettinga niet veel reden tot onrust: "Ik wil daar mijn stinkende best voor doen en daar heb ik ook vertrouwen in."