Politie verricht huiszoeking in Appelscha

Aan de Industrieweg in Appelscha heeft de politie woensdagavond een grote politie-actie opgezet. Het is nog niet bekend waarom dat is gedaan en het is ook nog niet duidelijk of er een persoon is aangehouden. De politie wil eerst nog niets zeggen omdat er nog een onderzoek loopt. Volgens omstanders is er wel een auto in beslag genomen.