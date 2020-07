Geen experimenteren met mondkapjes in Fryslân

Sluiter zegt dat er binnen het Veiligheidsberaad, waarin alle veiligheidsregio's zijn vertegenwoordig, grote zorgen over het toegenomen aantal nieuwe coronabesmettingen. "De anderhalve meter is lastig om te handhaven. Je komt dus in een andere fase waarin andere maatregelen nodig zijn. Mondkapjes kunnen daar één van zijn", zegt Sluiter.

Het Outbreak Management Team ziet geen reden om mondkapjes verplicht te stellen. Er is geen wetenschappelijk bewijs dat het werkt en het kan dan ook een vals gevoel van veiligheid geven.

Sluiter: "In Amsterdam en Rotterdam is dit wel een acuut probleem. Zeker ook met het Offerfeest dat voor de deur staat. Dat kunnen grote drukke bijeenkomsten worden waar je een mondkapje zou kunnen verplichten."

Meningen lopen sterk uiteen

Vooraf was al duidelijk dat de verschillende voorzitters van de Veiligheidsregio's verschillende meningen hebben over de invoering van de mondkapjesplicht. Sommigen willen de mogelijkheid hebben lokaal zo'n plicht in te voeren als ze dat nodig vinden. Sluiter: "Maar dat zou betekenen dat de eenheid die er tot nu toe steeds is geweest tussen alle Veiligheidsregio's verbroken wordt."

Omdat de coronamaatregelen genomen worden op basis van noodverordeningen kunnen de gemeenten nu zelf een besluit nemen over dit soort beperkingen. Die verantwoordelijkheid ligt bij het kabinet. Het parlement heeft er ook niets over te zeggen. Daar heb je een wet voor nodig.