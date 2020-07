Bioboeren waarschuwen: uitkopen boeren is slechts kortetermijnoplossing

Landelijk wordt er ingezet op circulaire en natuurinclusieve landbouw zonder dat precies duidelijk is wat daarmee wordt bedoeld. Dat wordt op dit moment nog uitgevonden. De biologische boeren wijzen erop dat ze die ambitie nu eigenlijk al in de praktijk waarmaken. Er is bewijs, zo zeggen de Friese boeren, dat ze minder stikstof produceren en dat biologische werken meer werkgelegenheid oplevert. Al is er nog wel een verschil tussen hoeveel onderzoek er naar meer gangbare landbouw gedaan is dan naar de biologische landbouw.

Leefbaarheid Friese platteland

Boeren vragen op dit moment ook om een langetermijnvisie, zo zegt Brandsma. "Wij willen weten waar we naartoe moeten en weten waar we aan toe zijn. En we willen perspectief hebben als boeren. Als jonge boer wil je werken, maar ook geld verdienen. En dat perspectief moeten we aan de jonge en bestaande boeren laten zien. Dat is ook heel belangrijk voor de leefbaarheid van ons Friese platteland. We moeten vooruit kunnen en de nieuwe generatie moet ook een toekomst hebben. Daar willen we graag over meedenken en meepraten." Volgende maand zitten de biologische boeren om tafel met de provincie.