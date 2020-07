Kermisexploitant: dit is mijn eerste en mijn laatste kermis dit jaar

"Het ging de eerste dagen redelijk goed," zegt Visser. "Ik hoop dat we nog wat centen kunnen verdienen voor het weer los gaat met het virus." Tot nu toe was er voor de kermislieden kwalijk wat te doen. Toen halverwege maart de strenge maatregelen werden aangekondigd, zijn de meester feesten afgezegd. De auto van Visser gaat na Bakkeveen dan ook al snel weer naar de opslag. "Ik hoop dat we hem er over een maand of vijf weer uit kunnen halen, in maart. Dat het dan allemaal weer open kan." Maar vertrouwen heeft hij er niet in.

Financieel wordt het moeilijk: "We lopen ieder weekend enkele duizenden achter. Het bedrijf staat op nul. Maar we houden ons overeind. We zien wel wat de toekomst brengt."

IJskarren

Dannick Opperdijk is de exploitant van de 'Shake it', een draaiende bank. Hij doet het samen met zijn broer. "We hebben tot nu toe drie kermissen gehad. We hebben er nog vijf te gaan. Normaal heb je het over ruim 50." Het bedrijf kan in de lucht worden gehouden omdat ze ook twee ijscokarren hebben. "Zo verdienen we nog wat geld. Maar het weer zit nog niet echt mee."

Maar ook de broers Opperdijk zijn niet al te optimistisch over de toekomst: "Het wordt lastig. Maar je moet door. Nieuwe dingen bedenken." Wat dan ook steekt is dat de ene sector meer mag dan de andere: "Wij zijn als eerste dicht gegaan en mochten als laatste open. Gemeenten werken ook niet altijd mee om meer toe te staan. Het is wat ik zei allemaal lastig."