Ysbrand Galama vliegt in Winsum naar sensationeel persoonlijk record

Ysbrand Galama zorgde in Winsum voor een formidabele fierljepprestatie. De Workumer (35) ljepte een dik nieuw persoonlijk record: 21,53 meter. Dat is de op een na verste sprong gemaakt in Winsum. Alleen Nard Brandsma kwam vorig jaar verder. Hij werd toen Fries kampioen met 21,68 meter. Galama passeert door zijn topsprong Bart Helmholt in het klassement en ljept vrijdag in de Friese leiderstrui.