Ysbrand Galama springt in Winsum persoonlijk record van 21.53 meter

Bij de senioren ging de eerste plaats in de voorronde Ysbrand Galama (21.53), de tweede plaats nar Nard Brandsma uit Workum (19.51 meter) en Thewis Hobma uit Harlingen (18.55 meter). Bij de dames was de eindstand Marrit van der Wal uit it Heidenskip (15.90 meter), Sigrid Bokma uit Hindeloopen (14.31 meter) en Anneke Broersma uit Lemelerveld (14.05 meter). Bi jde junioren eindigde de voorronde in: Rutger Haanstra uit It Heidenskip (18.30 meter), Riemer Durk Krol uit Heeg (16.60 meter) en Peter Faber uit Oldehove (16.33 meter).

In de topklasse van de jongens ging in de voorronde de eerste plaats naar Wytse Steensma uit Joure met 16.65 meter. Nummers twee en drie werden Douwe Abma uit Hommerts (15,84 meter) en Jelmer de Jong uit Tzum (14.74 meter). Bij de topklasse van de meisjes ging de winst naar Inger Haanstra uit It Heidenskip, Zij sprong 14,45 meter. Twee en drie zijn Pytrix Westra uit Burgum (13.73 meter) en Hanneke Westert uit Sneek (13.67 meter). In de overgangsklasse is de top drie: Alwin Fonk uit Burgum (18.64 meter), Jesper Demmer uit Workum (17.40 meter) en Jarno Hoekstra uit IJlst (16.57 meter).