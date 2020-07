Aan de Daniel Bouweswei in Suwâld heeft tussen dinsdagavond en woensdagochtend een inbraak plaatsgevonden. Tussen 18.30 en 11.00 uur is er ingebroken in een woning aan die straat. Volgens de wijkagent van Suwâld is er een luchtdrukpistool, een laptop en geld meegenomen.