"Ik heb een hekel aan verliezen, als kind leerde ik al dat ik moest winnen"

Met beide mannen hebben wij het over winnaarsmentaliteit, tactiek en de liefde voor de sport. Douwe Visser komt uit een echte schippersfamilie. Generaties achter elkaar zeilen al. Hans Wassenaar is de eerste in zijn familie die op het hoogste niveau kaatst. Voor beiden geldt dat ze door het coronavirus een jaar extra de titel koning/kampioen mogen dragen. Dat vinden ze jammer, maar ze zijn van plan de titel ook in 2021 te verdedigen.

In de reportage over de historie zien we bij het Salverdaskûtsje. Het eerste SKS-skûtsje dat nu weer in oude glorie wordt opgeknapt. De ode komt van Gjalt de Jong.