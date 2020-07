Oud-turnster doet verhaal: stiekem eten op de wc en met bloedblaren doortrainen

Eind jaren 80 begon ze als zesjarig meisje met turnen. Ze werden op een gegeven moment uitgekozen door de Wevers voor de selectie. Ze vertelt dat er een hele hoge druk lag op de trainingen. Er werd lang en intensief getraind, de druk op de jonge meisjes was groot volgens haar. Ook as er een strafcultuur als ze een oefening niet goed deden. "Als een oefening niet lukte, kreeg je straftraining, 100 sit-ups of lang in een boogje staan en als ze dan langs kwamen, drukten ze je nog even verder. Een tik op de billen of een schop gebeurde ook wel eens."

Niet geschopt of geslagen, wel uitgescholden

De turnster, die nu 37 is, vertelt dat ze zelf niet is geschopt en geslagen, maar ze werd wel uitgescholden. Ze kwam huilend thuis. Toen is haar moeder naar de Wevers gestapt. Daarna gebeurde het bij haar niet meer, maar bij anderen nog wel. "Ik heb het zelf niet zo ondervonden, maar heb het wel bij anderen gezien. Ook meisjes die langer doorgingen hebben er wel last van gehad."

Voorbeelden

Een aantal voorbeelden kan de turnster zich nog goed heugen, bijvoorbeeld over eten en gewicht. Er was geen tijd en ruimte om te eten, bij urenlange trainingen mochten de meisjes alleen maar water drinken. Haar moeder maakte dan brood en dat at ze dan stiekem op de wc op. "Ik had honger en kreeg buikpijn."

In schriftjes werd het gewicht bijgehouden, dat werd bewaard door de trainers. Dat wegen was zeer belangrijk. Na de vakantie werden de meisjes gewogen en als ze te zwaar waren, kregen ze dat duidelijk te horen.