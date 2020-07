Kroegen in Sneek en Drachten dicht vanwege overtredingen coronaregels

De kroegen zijn vanaf donderdag gesloten. Voor Neighbours en Champino/Skihut geldt wel dat de terrassen open blijven, omdat daar geen overtredingen zijn vastgesteld. De horeca-ondernemers moeten nu een plan indienen met maatregelen om de regels vanaf nu wel te volgen. Als de plannen goedkeuring krijgen, zal de voorzitter van de Veiligheidsregio bepalen of de kroegen weer open kunnen.

Te veel mensen, geen gezondheidscheck en zitplaats

In de kroegen was er in de avond en nacht van 25 op 26 juli sprake van overtredingen. Er waren te veel mensen te dicht opeen, van een gezondheidscheck was geen sprake en klanten kregen geen zitplaats aangewezen. Ook as in één van de kroegen gelegenheid tot dansen. Dat mag niet volgens de noodverordening.