Commotie vanwege levensechte poppen: politie haalt ze uit bomen

Sommige voorbijgangers zijn erg geschrokken, zo valt te lezen onder een bericht van de politie op Facebook. Sommigen vinden het traumatiserend en zeggen dat de organisatie hier beter over had moeten nadenken. Een ander stelt dat zoiets 'ongepast' is in openbaar gebied.

Camping kan wel lachen om commotie

Bij de camping zelf moeten ze wel lachten om alle commotie. "We hebben de poppen gistermiddag al opgehangen. We hebben er wel rekening mee gehouden dat ze niet al te echt leken. Zo hebben ze geen gezicht", zegt Angela van het animatieteam. "Er deden 140 mensen mee aan de tocht. Als je dan alles 's avonds op gaat hangen ben je tot diep in de nacht bezig. Dat kan niet natuurlijk."

De vermissing werd al snel opgemerkt door mensen van het team. Meteen is er een zoektocht opgezet: "Ja, met de golfkar door het gebied, kijken of we ze konden vinden. We waren onze mannen kwijt. We zagen wel dat de touwtjes waren doorgeknipt en dus dachten we: jeugd. Maar dan liggen ze op het politiebureau. Op zich best hilarisch."

Geen boete

De poppen zijn intussen weer terecht. Na een nacht op het bureau zijn ze weer opgehaald door het team. Angela: "Dat ging gelukkig erg gemoedelijk. We hebben ook geen boete gekregen. Ze moesten ook wel terug want de kleding die ze aan hebben is van de toneelvereniging."