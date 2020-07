ITGWO komt met 'coronaproof' alternatief programma

Tussen 27 augustus en 2 september zijn alle uitingen te vinden in een 'Uitzending', een 'Tijdschrift' en een 'Doos'.

In de uitzending zijn 29 augustus sessies van Spinvis en S10. Alma Mathijsen en Bonne Reijn verzamelen jonge schrijvers op het strand en de boswachter neemt de kijker mee langs plekken die nu leeg blijven. Stout Konijn leest de kinderen voor.

In het tijdschrift gaat het over het thema 'de kritieke massa', met essays van kunstenaars en interviews met activisten en een collage van Spinvis en andere zaken.

In de doos zitten allerlei producten die anders op het festival te vinden zijn, van drank tot kunstitems.

Daarnaast is een filmprogramma, rapper S10 komt naar het Waddeneiland voor een schrijfkamp en DJ St. Paul en kunstenaar Rob Sweere streamen bijzondere projecten.

Het muziekfestival Into the Great Wide Open op Vlieland was, zoals elk jaar, deze keer weer in een uur uitverkocht. Een groot deel van de kaartkopers heeft het geld niet teruggevraagd, maar gedoneerd. Zo kunnen vele artiesten toch worden betaald.

2021

Into The Great Wide Open is volgend jaar van 2 tot en met 5 september.