De Fryske Marren is een uitzondering: positief financieel resultaat

"We zijn dat nog steeds aan doorontwikkelen, er is veel grond nodig voor de huizenbouw", vertelt Boerland. "Er is veel behoefte aan nieuwe huizen, dat is nog steeds zo. En de economische situatie maakt dat bedrijventerreinen ook goed verkocht worden momenteel."

Uitzondering

De Fryske Marren is een uitzondering, want de meeste gemeenten maken verlies. Dat zou in De Fryske Marren ook zo zijn, als ze de financiële meevallers niet hadden gehad. Er zijn ook zorgen over de kosten van de jeugdzorg. "We kregen een taak: kom niet aan het sociaal domein. Dat is toch een groot deel van onze kostenpost, zo'n 50 miljoen euro."

Het miljoen dat de gemeente nu overhoudt, is nog niet uitgegeven. "Van de raad mogen we dat inzetten om het bedrijventerrein te doorontwikkelen. Daar gaat wat geld naartoe. De rest gaat in de reservepot."

Onzekerheid over toekomst

Boerland weet niet hoe de toekomst eruitziet. "Dat is lastig. We hopen dat we een heel end komen met de tegemoetkoming uit het Rijk voor de coronacrisis, maar er zijn ontwikkelingen waar we nu heel weinig grip op hebben. We weten niet wat er allemaal nog gaat gebeuren. Gelukkig gaan de verkopen waar we vorig jaar onze voordelen uit haalden nog gewoon door."