Friese jachthavens liggen vol; grote drukte op het water

De familie Peeters is voor het eerst op vakantie in Nederland. "Dat bevalt heel goed. Het is wel druk, maar we hebben geen haast dus het is niet erg als we een keer moeten wachten." Om plek te krijgen heeft de vader nog wel een tip: "mijn vrouw belt met de havenmeester, dat is een goede tactiek." Na Dokkum varen ze door naar Makkum.

150 boten in Dokkum

Volgens havenmeester Gerke Jagersma is het niet drukker dan normaal in de bouwvak, wel zijn er meer vaarten. "Ook is het eerder begonnen dan normaal. In juni lag het hier al vol. Er zijn zo'n 150 ligplaatsen in Dokkum, we helpen wel om de boten zoveel mogelijk te laten aanschuiven. Als je nog water ziet, is de haven niet vol. We zoeken altijd nog wel een plekje voor de mensen."