Leeuwarder City Train spant toch kort geding aan

Eerder had de City Train al een rechtszaak aangekondigd, maar toen De Visser toestemming kreeg om wel alle bankjes te bezetten, trok hij dat in. De gemeente liet toen later weer weten dat hij volgens de coronamaatregelen zich moest houden aan de anderhalve meter afstand en dat daarom maar de helft van de banken bezet mocht zijn. "Gisteren moesten 61 volwassenen weigeren, terwijl de helft makkelijk had meegekund", zegt Daan Postma van het treintje.

22 keer gecontroleerd op een dag

Afgelopen weekend zijn handhavers op een dag 22 keer langs geweest, vertelt Postma. "Er staan nu schermen tussen. De handhaving vindt dat oké, maar ze zijn teruggefloten. Als je kijkt naar de letter van de wet, dan moet je inderdaad anderhalve meter afstand houden. Maar nu staan er schermen tussen, dan kun je elkaar toch niet besmetten? Nu verplaatsen we steeds zes lege banken per rit."

Ze hebben het wel druk, het treintje rijdt veel vaker dan normaal. "Het bezoekerspercentage ligt nu 30 procent hoger dan vorig jaar. We vragen ook niet eens om de volledige capaciteit, maar slechts de helft."

Het kort geding tegen de Veiligheidsregio dient komende maandag.