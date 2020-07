Twee verdachten van woningoverval Drachten moeten psychologisch worden onderzocht

Toen de verdachten vertrokken, schakelden de overvallers de stroom uit, maar ze hadden buiten het alarmsysteem gerekend. Eén van de overvallers liet zijn DNA achter op de sleutel van de meterkast. Vermoedelijk gaat het om het DNA van een derde verdachte, een 19-jarige Drachtster.

In april vond een jongen die in een water in Drachten aan het zwemmen was, het geldkistje terug. Eén van de verdachten is minderjarig, zijn zaak wordt achter gesloten deuren behandeld. Van deze verdachte is het voorarrest inmiddels geschorst, hij moet zich wel aan een reeks voorwaarden houden.

Behandeling later dit jaar

De zaak van de 19-jarige staat op 30 september gepland. De zaken van de twee die dinsdag voor de rechter moesten komen zouden een dag eerder worden behandeld. Omdat het onderzoek nog lang niet gereed is, wordt die datum niet gehaald. De rechtbank verlengde het voorarrest van beide verdachten met drie maanden.