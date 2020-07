Het gaat slecht met zoetwatervissen, maar Fryslân verricht goed werk

De stichting van Berkhuysen is een van de opdrachtgevers van het onderzoek, dat is uitgevoerd door onder meer de Rijksuniversiteit Groningen. Dat het zo slecht gaat, komt door barrières in het water. "In Nederland hebben we al heel lang allerlei gemalen, stuwen en dammen in het water. Dat blokkeert de routes van de dieren." Het verandert ook de omgeving in het water, waardoor bijvoorbeeld zeeforellen en zalmen geen eitjes meer kunnen leggen.

"In Nederland stikt het van de stuwen en gemalen, omdat we voor een groot deel onder zeeniveau liggen. Het kan dus ook bijna niet anders, je kunt die dammen er niet zomaar uithalen." Die barrières zijn er al langer, maar toch liep het aantal vissen nog harder terug dan Berkhuizen had verwacht.

Vismigratierivier is internationaal voorbeeld

Toch is de Terschellinger ook voorzichtig optimistisch. Zo verrichten onder meer Wetterskip Fryslân en het Groninger waterschap Hunze en Aa's goed werk. "Ze doen ongelooflijk veel om het water weer toegankelijk te maken, bijvoorbeeld door vispassages te bouwen of door stuwen weg te halen die geen functie meer hebben. En in Fryslân hebben we een vismigratierivier die bij de Afsluitdijk wordt gebouwd. Dat is een supergoed, internationaal voorbeeld van hoe je het kunt doen."

Zo moet de vismigratierivier werken: