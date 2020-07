Slachterij Oudeschoot wil schadevergoeding van NVWA voor mislopen inkomsten

Volgens de instantie klopten de plannen niet en was het niet goed mogelijk om onderling afstand te houden. Twee slachthuizen stapten naar de rechter. Die bepaalde dinsdag dat de NVWA opnieuw naar de plannen van de slachterijen moest kijken.

Groen licht komt te laat

Later die dag kreeg Umit Akçe van Oudeschoot toch groen licht om te slachten voor het Offerfeest. Maar voor Akçe is dat te laat. Hij heeft al zijn klanten al laten weten niet te kunnen slachten. Ook heeft hij zijn leveranciers van schapen en lammen afgezegd.

Akçe baalt als een stekker: "Als ze gewoon goed hadden gekeken naar ons plan, dan hadden we kunnen slachten. Mijn plan dat eerst werd afgekeurd is nu in één keer goedgekeurd. Daar baal ik echt van." Het Offerfeest begint officieel donderdagavond.