Bestuurder raakt gewond bij ongeluk Garyp, auto brandt uit

De auto vloog na het ongeluk in brand. De bestuurder kon zelf uit de auto komen en werd opgevangen in een huis in de buurt van het ongeluk. Het slachtoffer is daarna naar het ziekenhuis gebracht.

De brandweer heeft het vuur geblust, maar kon de auto niet redden. De weg werd tijdelijk afgesloten, zodat de politie onderzoek kon doen naar de oorzaak van het ongeluk.