De brug bij het buurtschap Schuilenburg tussen Eastermar en Jistrum heeft te maken met een storing. De brug gaat over het Prinses Margrietkanaal. Volgens Rijkswaterstaat hebben monteurs alles op alles gezet, maar er kon niet voorkomen worden dat er dinsdagavond nog steeds sprake was van een storing. Het verkeer over de weg moet omrijden.