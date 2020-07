Schilderij Rembrandt brengt 14 miljoen op: zelfportret met Fries randje?

Rembrandt heeft het schilderij gemaakt toen hij nog maar 26 jaar oud was. Hij draagt een zwarte hoed en een witte kraag. Er zijn niet veel andere portretten waarop de bekende schilder zulke nette kleren draagt. Het verhaal gaat dat Rembrandt zich wilde presenteren als een burger die het goed voor elkaar had.

Makkelijk naar Fryslân te sturen

Mogelijk zou hij zichzelf zo geschilderd hebben om de familie van Saskia er van te overtuigen dat hij een goede partij was voor de jonge Saskia. Bijzonder is dat het paneel maar 22 bij 16 centimeter is. Met dat formaat zou het goed naar Fryslân te sturen zijn, zo gaat het verhaal. Rembrandt en Saskia hebben elkaar ontmoet in Amsterdam en konden elkaar via een neef van Saskia, Hendrick Uylenburgh, die kunsthandelaar was.

