Helmholt verstevigt koppositie met fierljepwinst in Winsum

Fierljepper Bart Helmholt heeft zijn koppositie in de tweede klasse verder uitgebouwd. Op de schans in Winsum sprong Helmholt een afstand van 20.14 meter en daarmee was hij drie-en-een-halve meter verder dan de nummer twee, Jasper Henstra uit Grijpskerk. Op de derde plaats eindigde Tsjebbe Galema uit Bolsward.