Fryslân zit vol: bijna geen hotelkamer meer te boeken

Een kamer voor twee gasten, aankomst volgende week zaterdag, voor een verblijf van een week. Op de bekende websites komt maar één boodschap: "Dit is uitverkocht." Ook een belrondje naar hotels in de provincie levert niets op. Enkel op Vlieland is een kamer voor een korte week te boeken. Die wordt pas na een lange zoektocht gevonden. Hotel Iselmar in Lemmer moet alleen maar nee verkopen. De bungalows en kamers zijn allemaal volgeboekt.

Nee verkopen

Goed nieuws voor het hotel natuurlijk, maar nee verkopen doen ze niet graag. In Makkum bij strandhotel Vigilante kun je alleen door de week een paar dagen een kamer huren. Bij hotel Abdij in Dokkum hetzelfde verhaal. Daar moeten ze nee verkopen, gevolgd door: "Het spijt ons."

"Mensen blijven in de eigen provincie," zegt Annelies Douwstra van hotel Post-Plaza in Leeuwarden. Ook zij heeft het hotel vol zitten. "Ik zie dat er de komende weken in Fryslân kwalijk wat te boeken is." Ook al merk je er op de wegen, behalve openstaande bruggen, kwalijk wat van: het is druk. Floriaan Zwart van VVV Waterland van Friesland: "Het is lekker druk. Ik denk dat je dat wel ziet. Accommodaties zitten vol. En toch zie je net als toen met dat drukke pinksterweekend toen het ook zo druk was, dat het toch goed hanteerbaar is hier."

Ander publiek

Het zijn met name Nederlanders die voor de drukte zorgen, zegt Zwart: "Je ziet wel Belgen en Duitsers, maar vooral mensen uit eigen land. Er komt ook een duidelijk ander type publiek. Het zijn nu vaak gezinnen met oudere kinderen. Die kunnen nu niet op feestvakantie naar Turkije of Kroatië en gaan dan toch maar weer met hun ouders mee." Het effect is overal binnen de toeristische sector goed te merken. "Over de hele linie wel", zegt Zwart. "Bootverhuurders hebben het druk en de horeca ook. Mensen geven graag hun geld uit."

Floriaan Zwart denkt dat de drukte van nu een positief effect heeft op de toekomst: "Het terugkerend effect was al hoog. Mensen die dus nog een keer komen. Wat we horen dat mensen positief verbaasd zijn over de schoonheid van de provincie en wat je allemaal hier kunt doen. Maar ook over de vriendelijkheid. Ik denk dat je dus goed kunt spreken over een positief effect."

Is het een goedmaker?

De drukte zorgt voor veel extra omzet. Maar het verlies van het voorjaar wordt niet snel meer goedgemaakt, zegt Zwart. "Het ligt echt aan het type bedrijf. Was je afhankelijk van de zakelijke markt dan maak je dat niet goed. Een aantal campings zou sowieso wel vol zitten tijdens de bouwvak, dat zitten ze nu iets eerder. Het hangt nu af van het naseizoen. Als mensen die niet afhankelijk zijn van de zomervakantie dan ook komen maakt dat wel iets goed. De klap komt denk ik toch echt pas in het derde en vierde kwartaal. Dan zie je wat je gemist hebt aan omzet."