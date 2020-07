Ried fan de Fryske Beweging voorlopig niet naar rechter voor Fries op school

De Ried heeft dus besloten voorlopig niet de rechtbank in te stappen. Frank de Boer van de Ried: "Voor ons staat voorop dat je zo'n pad goed moet onderzoeken. Er zijn diverse mogelijkheden. Je zou een school kunnen aangeven als 'ie niet voldoet, maar dat is een lastig verhaal. Dus dan kom je waarschijnlijk op een bestuurszaak. Dan moet je een besluit van de provincie aanvechten, bijvoorbeeld een ontheffing. Dat is mogelijk, maar niet wat wij in eerste instantie moeten doen. Zoiets zou eigenlijk eerder bij ouders en leerlingen zelf vandaan moeten komen."

Lastig voor ouders

De Boer snapt ook wel dat zoiets lastig is voor ouders. "Het zijn je eigen kinderen op z'n school en dan kom je wel in conflict met het schoolbestuur. Toch zouden wij het wel graag steunen. We sluiten zelf ook nog niets uit, maar we denken dat we er secuur mee moeten omgaan. En het politieke pad is nog niet voltooid. Er zijn mogelijkheden om met verschillende organisaties in gesprek te gaan, zoals de onderwijsinspectie."

In gesprek

De Ried fan de Fryske Beweging wil bovendien ook kijken wat de uitkomsten zijn van het juridisch proces over de naamgeving in gemeente Waadhoeke. De Ried ziet die zaak als een soort proefproces. De Ried zal wel in gesprek met de hoofdinspectie van het onderwijs in Utrecht over de mogelijke beperkingen bij het nemen van maatregelen. Ook wil de Ried het orgaan Dingtiid en de taalskipper van het meldpunt Friese taal vragen wat zij voor de positie van het Fries in het onderwijs kunnen betekenen.