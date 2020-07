Friese wadlooporganisaties hebben het drukker dan ooit tevoren

De tochten zitten allemaal vol. vertelt Feenstra. "Wij hebben vanwege corona wat minder aanbod, de groepen wat kleiner. We lopen eigenlijk alleen zwerftochten. In september gaan we weer naar Ameland, op dit moment doen we dat niet. Dus we moeten mensen teleurstellen." Soms worden de groepjes net wat groter dan het maximale aantal van 30 personen, maar daar kun je eigenlijk niet aan beginnen, geeft Feenstra toe. "Wij proberen ook nog wel aparte tochten te organiseren, alleen met één familie bijvoorbeeld."

Zelf op pad over de Wadden is niet een goed idee als je niet veel van het gebied weet. "Zulke dagen met hoger water, dan wordt de zee eigenlijk niet eens goed droog. Dan kun je ook niet goed naar 't eiland lopen, zelfs als gids is het lastig. De zee doet wat ze graag wil."