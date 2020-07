De Bildtse Post krimpt flink in door coronacrisis

Een besluit met pijn in het hart dus, maar De Jong kijkt met de nieuwe koers wel weer een goed bestaansrecht voor de krant. "Het is een kans om ons nog meer op Het Bildt te richten. Daar liggen onze inkomsten, daar hebben onze lezers interesse in. Wij gaan ervoor. En daar is echt wel wat van te maken, want ik geloof nog altijd in de toekomst van de lokale krant. Het is een drastische aanpassing, maar soms heb je daar even een zetje voor nodig. Misschien was de coronacrisis wel het juiste zetje."