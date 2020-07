Steeds meer ouderen overlijden na fietsongeluk

Het aantal fietsdoden is hoger dan het aantal mensen dat in een auto overlijdt. Het ROF is dan ook druk om het veiliger te maken op de wegen. "Wat wij graag willen doen is met de mensen zelf zien waar ze in de problemen komen. Dat heeft vaak te maken met het opstappen en afstappen. Mensen raken de controle over de fiets wel eens kwijt, want de e-bike is al wat zwaarder. Maar het heeft ook te maken met andere vragen over bijvoorbeeld de breedte van fietspaden en het wel of niet naast elkaar fietsen en wat fietst er nog meer op dat fietspad?"

Eenzijdige ongelukken

In z'n algemeenheid zijn de fietsongelukken met name eenzijdige ongelukken. "De stoeprand die te hoog is, een paaltje langs het fietspad of een te kort bochtje. Dat weten wij ook uit politieregistratie en de registratie van ziekenhuizen. Die punten willen we ook graag opzoeken en zien of we die met de gemeente en provincie kunnen verbeteren."