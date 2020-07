Stokersverlaatbrug bij Appelscha is weer gerepareerd

Johan Duursma van provincie Fryslân vertelt dat het mankement zo snel mogelijk is aangepakt. "Het is een snelle actie geweest. Er was een vrachtwagen met de bak omhoog tegen de bovenbouw aangereden, daardoor waren er vijf bouten geknapt. Maar door een snelle actie is het weer gerepareerd, men kan er straks weer door. We zijn om 9.00 uur 's ochtends begonnen. We hebben eerst de bovenbouw gecontroleerd op schade, maar dat bleek niet het geval. Daarna keken we beneden en bleek het enkel te gaan om de vijf bouten." De brug is snel gerepareerd.

Geïnformeerd

Duursma zegt dat dergelijke reparaties ook snel moeten worden uitgevoerd. "We hebben er niets aan dat mensen hier met bootjes staan te wachten. Of dat het verkeer onnodig blijft staan. We hebben goed gecommuniceerd met de meldkamer en bewoners dat de brug even niet bruikbaar was. Ook de bootjesmensen hebben we geïnformeerd, evenals de sluizen verderop zodat we geen opstoppingen krijgen."