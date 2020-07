Fries Scheepvaart Museum krijgt romantisch huwelijksbord uit 1828

Het gaat om de echtgenoot Tjalling Siebrandus van der Leij (1801-1868). Deze Van der Leij werd in 1824 benoemd tot secretaris van de grietenij Doniawerstal (tegenwoordig in De Fryske Marren). Ook was hij notaris in het arrondissement Sneek, met Langweer als standplaats. Daar woonde hij met zijn eerste vrouw Tjeerdje Walles Oppedijk (1800-1826), maar al een jaar na het huwelijk overleed Tjeerdje in het kraambed.

Huwelijksjacht

In 1828 had Tjalling echter een nieuwe vrouw gevonden: Trijntje Freerks de Jong (1807-1846). Zij was een boerenmeid uit Teroele. Op de huwelijksdag werd Trijntje met het Friese jacht De Snelheid van huis gehaald. Het jacht werd normaal gesproken gebruikt om lijnkoeken naar boeren te brengen. Achter op het roer was speciaal voor de trouwdag dit bord vastgemaakt. Tjalling en Trijntje kregen uiteindelijk tien kinderen.

Het houten bord bleef altijd in de familie Van der Leij. Een achter-achterkleinzoon van Tjalling van der Leij heeft het bord nu geschonken aan het Fries Scheepvaart Museum.