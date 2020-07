Officier: 'Extreem veel geweld gebruikt bij mishandeling Dokkumse'

De vrouw had volgens de officier 'zwaar letsel aan het hoofd'. In het ziekenhuis werden drie schedelfracturen geconstateerd. "De hersenen lagen open", zegt De Graaf. De dader heeft waarschijnlijk gebruik gemaakt van een scherp voorwerp. Toen de politie aankwam bij het huis, liep het bloed onder de garagedeur door, zegt de officier. De bewoonster lag in de garage, volgens De Graaf 'in shock'.

Dochter lag nog in huis

Aan de hand van de bloedsporen in de woning concludeerde De Graaf voorzichtig dat de vrouw aan de haren van de kamer door de keuken naar de garage is gesleept. De dader had het gebouw in brand gezet, terwijl de driejarige dochter van het slachtoffer nog in het huis lag. Een bank was in brand gestoken en heeft nog uren lang gerookt.