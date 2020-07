Rijkswaterstaat vist een afgebroken roer uit het water bij sluis Terherne

Het roer is gemarkeerd met een rode vlag en daarna heeft een kraanschip het obstakel uit het water getakeld, met hulp van een duikteam. In de tussentijd heeft Rijkswaterstaat ervoor gezorgd dat het schipverkeer goed kon passeren.

Nautisch adviseur en officier Lieuwe Klabbers van Rijkswaterstaat legt uit dat het roer niet voor alle boten een gevaar op heeft geleverd. "Het bevond zich buiten het vaarwater, dat was al duidelijk. Maandag hebben we het object gevonden, daarna hebben we onze calamiteitenaannemer ingeschakeld om het te bergen."

Oproep voor eigenaar

Het bleek om een flink zwaar roer te gaan. "Er stond een roer van zo'n twee bij drie meter recht onder water. We gaan er vanuit dat het roer afkomstig is van een schip met een dubbel roer. Als we de eigenaar te spreken kunnen krijgen weten we denk ik pas echt wat er gebeurd is. Met één roer kun je ook wel varen, alleen met manoeuvreren kom je er achter. Als je niet gemerkt hebt waar je het verloren hebt, is het wat moeilijk. We hopen dat de eigenaar zich zal melden, dan kunnen we met de verzekering van de eigenaar afspraken maken. Die kan zich melden bij 0800-80002, dan komt het vanzelf weer bij ons terecht."