"Dacron is knetterdoek, het is zó stevig en hard"

Voor zeilmakerij Molenaar was het niet een grote overstap naar dacron, maar de productie kost wel meer tijd, vertelt Jaap Jongsma. "We werken al heel lang met dacron, ook voor andere schepen. We zagen dat wel als een voordeel. Katoen kon je gewoon over het machineblad leggen, met dacron is dat net weer anders."

Skûtsjesjoernaal

In het Skûtsjesjoernaal van dinsdag 28 julie zijn Allard Syperda en Klaas Westerdijk te gast. Sijperda was schipper in de IFKS en yn de SKS. Klaas Westerdijk is de jongste schipper ooit in de SKS. Hij bestuurt d'Halve Maen.

De ode aan het skûtsjesilen komt van Marije Roorda.