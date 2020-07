Friese GGD-medewerkers springen bij in regio's waar het coronavirus weer oplaait

Op sommige plekken loopt het aantal coronabesmettingen snel op en bij al die patiënten moet bronnen- en contactonderzoek worden uitgevoerd. Kleinhuis: "Fryslân is daar aan het bijspringen om te helpen bij die onderzoeken." Dat bronnen- en contactonderzoek wordt telefonisch uitgevoerd. "Dat bellen ze dan na." Dat onderzoek kunnen ze gewoon vanuit huis doen.

In Fryslân genoeg testcapaciteit

In Fryslân is er volgens Kleinhuis nog genoeg capaciteit om mensen te testen. "Het loopt inderdaad op, dat zien wij ook. De afgelopen week zijn er 2.500 mensen getest in Fryslân, maar dat kunnen we nog aan." Ook krijgen mensen die zich hebben laten testen snel uitslag. "Op dit moment zit er bij ons geen vertraging in."

"Het virus heeft nog geen tabak van ons"

Volgens Kleinhuis is het belangrijk dat iedereen zich aan de regels houdt. "Sommige mensen denken dat ze er onderuit kunnen. En begrijpelijk, want iedereen heeft er tabak van. Maar het virus heeft nog geen tabak van ons. En het laatste wat je wil, is weer in volledige lockdown. Dat kan alleen als we ons gedragen. Dus houd je aan de regels!"