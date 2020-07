Aangetroffen lichaam in het IJsselmeer is van vermiste man

"Uit identificatie is gebleken dat het inderdaad gaat om de man naar wie wij sinds donderdag op zoek zijn nadat hij overboord was geslagen", vertelt José van Gijsel van politie Noord-Nederland.

Het stoffelijk overschot werd gevonden in de buurt van de sluis bij Kornwerderzand, door mensen op een boot. Van Gijsel: "Zij hebben meteen de hulpdiensten gewaarschuwd. Uiteindelijk hebben wij het lichaam met een politieboot kunnen bergen." Het lichaam werd daarna geïdentificeerd en overgedragen aan de familie.

Sonarapparatuur

De man was met een groep aan het zeilen op het IJsselmeer, toen hij de giek tegen zijn hoofd kreeg en overboord sloeg. Er werd meteen een grote zoekactie op touw gezet, maar na vier uren zoeken werd die stilgelegd. De zoektocht werd later weer voortgezet, onder meer met sonarappartuur.

De exacte locatie waar de man te water raakte, was bekend, maar toch leverde de zoektocht niets op. Van Gijsel: "We hebben gisteren meteen de familie geïnformeerd. Het is voor hen natuurlijk prettig dat er einde is gekomen aan de onzekerheid."