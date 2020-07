Burgemeester Brouwer maakt samen met kinderen een 'bijenhotel'

Via het project 'Natuerlik Ferskaat mei de mienskip' zetten de instanties zich in om de biodiversiteit te vergroten in boomwallen en tuinen in de Noardlike Fryske Wâlden. "Het gaat niet goed met onze insecten en wij willen daar een omslag in maken. Daarvoor werken we samen met heel veel organisaties en houden we acties", legt Henk Pilat van Stichting Wrâldfrucht uit.

Bloemenweiden

Bij deze actie aan kinderen lang bij boeren die onder VANLA vallen en zich inzetten voor de bij door bijvoorbeeld hun woomwallen en elzensingels aantrekkelijker te maken voor de insecten en door bloemenweiden aan te leggen. Pilat: "De boeren zullen de kinderen vertellen wat bijen en insecten allemaal nodig hebben."

Het is een echt gemeenschapsproject, vertelt Pilat: "Wij werken met allemaal vrijwilligers: de burgers van vijf dorpen en de mensen achter burgerinitiatief Brommels! Daar moet het project het van hebben."

'Brommelswyfke'

Ook komt het 'Brommelswyfke' langs, dat wordt gespeeld door Atsje Lettinga van De Muzykpleats. Het is de bedoeling dat de burgemeester samen met haar de jongere generatie enthousiast maakt voor het thema biodiversiteit.