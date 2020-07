Coronavirus zwengelt verkoop vakantiewoningen flink aan

Theo Groen van Wonen aan Water ziet ook dat de verkoop toeneemt: "Wij zitten met een portefeuille van Earnewâld tot Stavoren en er is echt sprake van toenemende belangstelling. Ook in het hoge segment. In een nieuwbouwproject bij Heeg gaat het bijvoorbeeld om huizen van een half miljoen. Daar hebben we sinds de coronacrisis toch al weer vijf van verkocht."

Verschillende argumenten

Verschillende argumenten zorgen voor deze belangstelling. Schone lucht, amper reistijd naar de vakantiewoning, onzekerheid over bestemmingen in het buitenland en relatief goede rendementen bij verhuur. Groen: "Maar we horen nu ook dat mensen naar hun vakantiehuis gaan om te werken. Door de crisis is thuiswerken veel gewoner geworden, maar dat kan ook in een mooi groot vakantiehuis."