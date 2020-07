Turncoach Van den Berg over misstanden in de turnwereld: "Het was een bizarre cultuur"

"Die verhalen zijn eigenlijk al jaren aan de gang", zegt Van den Berg, die het nieuws over de misstanden in de turnwereld vergelijkt met een heidebrand. "Alle dingen komen nu samen: turnsters, de aandacht komt erop, dus er komen steeds meer mensen die die dingen uit het verleden naar voren halen. Het is dus nu niet meer een heidebrand, het is een vuurzee. En omdat er in het verleden nooit goed geblust is, is het nu ook bijna niet meer te blussen."

Gerben Wiersma

De leiding van de gymnastiekunie KNGU gaat deze week in gesprek met turntrainers Vincent Wevers en Gerben Wiersma. Dit gebeurt naar aanleiding van het verhaal van oud-turnster Joy Goedkoop, die zegt dat Wevers haar schopte en sloeg en dat het trainen onder Wiersma wel zonder geweld verliep, maar toch "onmenselijk" was. Wiersma komt uit Fryslân en is bondscoach van de Nederlandse turnsters. Hij liep in het verleden stage bij Tjalling van den Berg.

Volgens Van den Berg is er in Heerenveen met het aanstellen van Wiersma al een cultuuromslag gemaakt. "Een jonge coach, uit de eigen omgeving, die de turnster meer centraal stelde, in plaats van de trainer en de oefenstof als belangrijk. Dus het was eigenlijk een moderne coach." Hij vindt het ook te ver gaan, om het verhaal over Wiersma aan één turnster op te hangen.