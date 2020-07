Leeuwarder 'coronahoester' veroordeeld tot celstraf

Een 43-jarige man uit Leeuwarden is maandag veroordeeld tot een celstraf van drie dagen, omdat hij een beveiliger opzettelijk in het gezicht heeft gehoest. De man was begin mei in een groothandel in Leeuwarden. Hij was het er niet mee eens dat hij maar met één ander familielid tegelijk naar binnen mocht. Daarop hoestte hij de beveiliger in zijn gezicht.