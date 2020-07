Shorttrackers weer op het ijs na overlijden Lara van Ruijven: "We zijn vooral heel moe"

Daarmee kwam voor bondscoach Jeroen Otter een eind aan een bizarre tijd voor hemzelf en zijn ploeg. "Het mooist is om te zien hoe dit team samenwerkt. Ze staan er voor elkaar en zijn er voor mij."

Hij vindt het nog heel onwerkelijk wat er is gebeurd en de dood van Lara vindt hij een lastig onderwerp om over te praten. "Topsport is een hele harde wereld, alles draait om de topsporter, om het team en de sport en alles daarbuiten is niet zo relevant. Lara bleef altijd die lieve, vriendelijke meid die ze was toen ze binnenkwam. Ze was echt een pareltje."

Het afscheid en de uitvaart vond hij indrukwekkend en mooi. Nu moet hij weer met de trainingen verder. "Dat geeft ook houvast en rust, maar met mijn gedachten ben ik er nog niet helemaal bij."

Bekijk het volledige interview met bondscoach Jeroen Otter: