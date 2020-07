Beelden van 'foute' Nederlandse helden welkom in Oldeberkoop

De standbeelden van Pieter Stuyvesant, Jan Pieterszoon Coen of Piet Hein zijn van harte welkom in het Sterrebosch in Oldeberkoop. Naast beelden uit Nederland die van hun sokkel worden gehaald, kunnen ook beelden uit het buitenland er wel een plekje krijgen.

Het Sterrebosch is een klein bos met hoge beukenbomen waar de verhalen achter de beelden kunnen worden verteld, aldus Hiemstra. Dat is volgens hem nodig om te zorgen dat die verhalen niet worden vergeten, ook al zijn ze niet zo rooskleurig. Ze kunnen zo een educatieve functie geven aan de kunstroute.

Mooi stelletje bij elkaar

Hiemstra heeft al enkele beelden op het oog. "Hier in de Stellingwerven is de geboortegrond van Pieter Stuyvesant, die staat in Wolvega. Dus die kan als eerste hier wel komen. Piet Hein is ook wel een leuk beeld voor ons, maar ook beelden uit het buitenland zoals Koning Leopold van België of Christoffel Columbus, die heeft ook wel wat uitgehaald. Dan hebben we zo een mooi stelletje bij elkaar."