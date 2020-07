Onderzoek naar het aanspoelen van jonge bruinvissen op de Nederlandse stranden

Volgens Van den Berg is het dan ook nog niet zeker of er echt meer jonge bruinvissen aanspoelen en wat daarvoor dan de reden is. Er zouden meerdere oorzaken kunnen zijn, zegt ze. "Het kan natuurlijk zijn dat, in het meest positieve geval, er gewoon heel veel bruinvismoeders voor de kust zitten en er daardoor ook meer kalfjes voor de kust aanwezig zijn."

Als een kalfje op het strand aanspoelt, is dat een groot probleem vertelt Van den Berg. "In tegenstelling tot een zeehond op het strand is een walvis op het strand altijd een dier in erge nood. En een kalfje is zeker de eerste maanden van zijn leven volledig afhankelijk van het moederdier. Dus eenmaal op het strand is het dier echt ten dode opgeschreven."

Wanneer mensen een levende bruinvis of andere walvisachtige vinden op het strand, moeten ze met spoed SOS Dolfijn bellen. Van den Berg: "Wij zullen dan zorgen dat er zo snel mogelijk de juiste hulp voor het diertje komt."