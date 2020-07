Geblesseerde Jordy van Deelen op zoek naar nieuwe club: "FC Kruisband heeft zich gemeld"

Ingezakte bank

Dat Van Deelen weer onder het mes is geweest, betekent dat hij het komende seizoen waarschijnlijk weer niet kan spelen. "Een kruisband daar staat negen maanden voor, dus ja. Ik ben een positieve jongen. Natuurlijk knauwt het wel even, als je hoort dat het moet gebeuren", vertelt de verdediger vanuit Rotterdam, waar hij woont.

Met name de eerste weken na de operatie waren moeilijk voor hem. "Je ligt languit op de bank. De dagen duren zo lang, want je kan niks. De muren komen op je af en de bank is helemaal ingezakt, want je zit altijd in hetzelfde hoekje. ik moet volgend jaar maar een nieuwe bank kopen", lacht Van Deelen.

Het lastige voor de oud-Cambuurspeler is dat hij nu zonder club zit. Een maand geleden liep zijn contract in Leeuwarden af en doordat hij het afgelopen half jaar geblesseerd is geweest, was er weinig belangstelling voor hem. Van Deelen: "Er had zich één club gemeld en dat was FC Kruisband."