Patiënten MCL rijden met nieuwe labyrintfietsen tussen olifanten en giraffen

Anita van Opzeeland is fysiotherapeut in het MCL en ziet dat de patiënten de labyrintfietsen graag gebruiken. "Patiënten komen meer in beweging dan op een normale hometrainer." Volgens Van Opzeeland is dat van groot belang voor de patiënten.

"Het is heel belangrijk dat zij in beweging blijven, want elke dag dat een patiënt in bed ligt gaat er ongeveer 4 tot 5 procent van kracht en conditie weg. Het opbouwen daarvan kost veel meer tijd." Van Opzeeland noemt beweging een essentieel onderdeel van het herstel van de patiënten.